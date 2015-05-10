​В Китае при падении стены погибло 10 человек

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Десять рабочих погибли в восточной китайской провинции Шаньдун в результате обрушения подпорной стены в ходе строительных работ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обрушение произошло в субботу. Шесть человек погибли на месте, еще четверо позже скончались в больнице. Еще три человека получили ранения, их состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что обрушение произошло на территории транспортной компании. Расследованием инцидента занимается местная полиция.