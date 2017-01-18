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    В Китае при обвале в шахте погибли девять горняков

    Oдного рабочего удалось спасти

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Девять горняков погибли в результате обрушения на угольной шахте на севере Китая.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Синьхуа.

    Инцидент произошел на угольной шахте города Шочжоу в провинции Шаньси, когда рабочие проводили профилактические работы. В результате десять человек оказались заблокированными под землей.

    По данным агентства, одного рабочего удалось спасти. В настоящее время он доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

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