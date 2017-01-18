В Китае при обвале в шахте погибли девять горняков

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Девять горняков погибли в результате обрушения на угольной шахте на севере Китая.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на угольной шахте города Шочжоу в провинции Шаньси, когда рабочие проводили профилактические работы. В результате десять человек оказались заблокированными под землей.

По данным агентства, одного рабочего удалось спасти. В настоящее время он доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.