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В Китае при обрушении моста погибли не менее 38 человек

В Китае при обрушении моста погибли не менее 38 человек Как минимум 38 человек погибли, еще 24 пропали без вести в провинции Шэньси на северо-западе КНР в результате обрушения моста 19 июля.
Другие страны
2 августа 2024 г. 17:28

Как минимум 38 человек погибли, еще 24 пропали без вести в провинции Шэньси на северо-западе КНР в результате обрушения моста 19 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло автотрассе в городе Шанло и было вызвано наводнением. По предварительным подсчетам, в реку упали 25 транспортных средств.

Для проведения поисково-спасательной операции, которая длится уже две недели, власти мобилизовали более 3,4 тыс. человек. Были задействованы беспилотники, подводные роботы, прочее профессиональное оборудование.

Как отмечается, поиски пропавших продолжаются. Они осложнены горным ландшафтом и быстрым течением реки, а также скоплениями ила в прилегающем водохранилище.

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