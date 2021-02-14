В Китае полностью сгорела деревня народности ва

Традиционное поселение небольшой народности ва в провинции Юньнань на юго-западе Китая полностью сгорело в воскресенье в результате пожара

Традиционное поселение небольшой народности ва в провинции Юньнань на юго-западе Китая полностью сгорело в воскресенье в результате пожара.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Tencent со ссылкой на местные власти, могут быть жертвы.

По данным портала, инцидент произошел в деревне Вэндин на территории Цанъюань-Ваского автономного уезда. Пожар начался примерно в 17:40 по местному времени (13:40 бакинское время) и, как утверждается, уже локализован.

На видео, распространенном местными СМИ, заметно, что огонь уничтожил множество крытых соломой хижин. На месте работают пожарные и полиция. Причины возгорания уточняются, ведется следствие.

Основную часть дохода жителей поселения обеспечивают туристы. Они приезжают посмотреть на "уклад первобытного общества".