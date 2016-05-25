​В Китае пользователей сотовой связи обяжут регистрироваться под реальными именами

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Власти Китая обяжут всех пользователей сотовой связи в стране использовать реальные имена при регистрации данных, говорится в сообщении министерства промышленности и информатизации КНР.

Пользователи мобильных телефонов должны зарегистрироваться у своих операторов не позднее 30 июня 2017 года. Ведомство предписало операторам тщательно проверять удостоверение личности пользователей, правила регистрации, а также заявление на выдачу нескольких сим-карт при предоставлении одного удостоверения личности. В случае если пользователь отказывается от регистрации до указанного срока, ему могут отключить мобильные услуги.

Это делается для борьбы с возможными случаями мошенничества с использованием коммуникационных средств связи.