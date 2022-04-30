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В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 16:24
В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.

Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.

Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.

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Версия на английском языке Nearly 40 missing after building collapsed in China
Версия на азербайджанском языке Çində binanın çökməsi nəticəsində azı 39 nəfər itkin düşüb

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