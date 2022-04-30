В Китае почти 40 человек пропали без вести после обрушения здания

Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае.

Не менее 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.

Сообщается, что помимо пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались 23 человека, к настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых, их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное.

Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.