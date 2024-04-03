В Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами

Министерство природных ресурсов КНР объявило красный, наивысший, уровень опасности в связи с цунами после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.

Министерство природных ресурсов КНР объявило красный, наивысший, уровень опасности в связи с цунами после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.

Как передает Report , об этом сообщил министерский Центр предупреждения о цунами.

В водах вокруг очага землетрясения может возникнуть цунами, которое, как ожидается, "принесет катастрофические последствия для прибрежных районов, включая восток Тайбэя и Хуалянь", сообщило ведомство.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 07:58 по пекинскому времени (03:58 по бакинскому) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.