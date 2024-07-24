В Китае объявили наивысший красный уровень опасности из-за супертайфуна "Гаеми"

Наивысший красный уровень опасности объявлен в Китае из-за тайфуна "Гаеми", который утром усилился до супертайфуна.

Наивысший красный уровень опасности объявлен в Китае из-за тайфуна "Гаеми", который утром усилился до супертайфуна.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Центрального метеорологического управления Китая.

В настоящее время тропический циклон находится примерно в 195 километрах к юго-востоку от уезда Илань на острове Тайвань. Скорость ветра в его пределах достигает 55 метров в секунду.

Ожидается, что при движении со скоростью 10-15 километров в час он выйдет на восточное побережье Тайваня в среду ночью по местному времени. После этого он пройдет через северную часть острова и на следующий день достигнет китайской восточной провинции Фуцзянь, которую ожидают штормовые порывы ветра и сильные ливни. В некоторых районах выпадет до 600 мм осадков.

В прибрежных районах провинции Фуцзянь власти готовятся к удару стихии. Всем находящимся в море судам приказано уйти из опасных районов и укрыться в портах.