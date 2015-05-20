В Китае обрушилось здание, более 20 человек могут быть под завалами

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек числится пропавшим без вести после обрушения девятиэтажного жилого здания в городе Гуйян южной китайской провинции Гуйчжоу, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Синьхуа, в здании проживают 114 человек, спасатели заявили, что 93 человека находятся в безопасности.

Здание обрушилось в среду в 11:30 по местному времени. На место прибыли спасатели, идет поисковая операция.

Жители близлежащих домов эвакуированы из соображений безопасности. Полиция приступила к расследованию причин произошедшего.