В Китае обрушилась часть здания, семь человек погибли
- 30 марта, 2026
- 11:04
При частичном обрушении здания в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая погибли 7 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Инцидент произошел вскоре после полуночи в воскресенье в городе Хайлинь, в результате чего девять человек оказались заблокированы под завалами. Двое из них были доставлены в больницу, остальные семь человек погибли.
На данный момент спасательные работы завершены, а причина аварии расследуется.
