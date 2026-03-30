В Китае обрушилась часть здания, семь человек погибли

При частичном обрушении здания в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая погибли 7 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел вскоре после полуночи в воскресенье в городе Хайлинь, в результате чего девять человек оказались заблокированы под завалами. Двое из них были доставлены в больницу, остальные семь человек погибли.

На данный момент спасательные работы завершены, а причина аварии расследуется.