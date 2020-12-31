О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае обнаружили новый штамм коронавируса из Великобритании

В Китае обнаружили новый штамм коронавируса из Великобритании Шанхайские медики впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании
Другие страны
31 декабря 2020 г. 22:24
В Китае обнаружили новый штамм коронавируса из Великобритании

Шанхайские медики впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

14 декабря тест на коронавирус 23-летней студентки, вернувшейся из Соединенного Королевства в Шанхай, показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у нее образца подтвердило наличие в ее организме штамма, который ранее получил распространение в Великобритании.

12 декабря, за два дня до вылета в КНР, ее тест был отрицательным.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
25 декабря 2020 г. 12:22
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi