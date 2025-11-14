Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тыс. тонн

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 09:42
    Китайские геологи обнаружили в провинции Ляонин на северо-востоке КНР самое масштабное в стране месторождение низкопробного золота с запасами благородного металла 1,44 тыс. тонн.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство природных ресурсов Китая в соцсети WeChat.

    Концентрация золота в залежах Дадунгоу составляет в среднем 0,56 г на тонну. Рудное тело протяженностью более 3,1 тыс. км находится на глубине от 115 до 913 м, средняя его толщина достигает 263 м, максимальная - 513 м.

    В заявлении подчеркивается, что реализация этого проекта позволит увеличить стратегические запасы золота КНР и "имеет большое значение для создания в провинции Ляонин золотодобывающей базы мирового уровня".

