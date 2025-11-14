В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тыс. тонн
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 09:42
Китайские геологи обнаружили в провинции Ляонин на северо-востоке КНР самое масштабное в стране месторождение низкопробного золота с запасами благородного металла 1,44 тыс. тонн.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство природных ресурсов Китая в соцсети WeChat.
Концентрация золота в залежах Дадунгоу составляет в среднем 0,56 г на тонну. Рудное тело протяженностью более 3,1 тыс. км находится на глубине от 115 до 913 м, средняя его толщина достигает 263 м, максимальная - 513 м.
В заявлении подчеркивается, что реализация этого проекта позволит увеличить стратегические запасы золота КНР и "имеет большое значение для создания в провинции Ляонин золотодобывающей базы мирового уровня".
