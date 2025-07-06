В Китае не менее 19 детей отравились свинцом

По меньшей мере 19 детей пострадали в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу в результате отравления свинцом, предположительно вызванного пищевыми добавками.

По меньшей мере 19 детей пострадали в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу в результате отравления свинцом, предположительно вызванного пищевыми добавками.

Как передает Report, об этом сообщило издание Shanghai Zhebao , директор детского сада привлечен к уголовной ответственности.

В больницу поступило 19 пострадавших детей. Согласно медицинским отчетам, у некоторых из них уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л, что намного выше порога в 250 мкг/ л, требующего госпитализации. По показаниям родителей, у детей в течение нескольких месяцев наблюдались такие симптомы, как тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Местное правительство сформировало оперативную группу для отслеживания источника загрязнения. Чиновники пока не раскрыли информацию об использованной пищевой добавке.

В Китае за последние десятилетия произошел ряд скандалов, связанных с отравлением детей. Самым крупным из них стал так называемый инцидент с меламиновым молоком, который произошел в 2008 году. Ряд производителей добавляли в молочную продукцию химическое вещество меламин, чтобы создать эффект повышенного содержания белка. По официальным данным, тогда пострадали более 300 тыс. детей, шесть умерли от почечной недостаточности.