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В Китае не менее 19 детей отравились свинцом

В Китае не менее 19 детей отравились свинцом По меньшей мере 19 детей пострадали в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу в результате отравления свинцом, предположительно вызванного пищевыми добавками.
Другие страны
6 июля 2025 г. 12:03
В Китае не менее 19 детей отравились свинцом

По меньшей мере 19 детей пострадали в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу в результате отравления свинцом, предположительно вызванного пищевыми добавками.

Как передает Report, об этом сообщило издание Shanghai Zhebao, директор детского сада привлечен к уголовной ответственности.

В больницу поступило 19 пострадавших детей. Согласно медицинским отчетам, у некоторых из них уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л, что намного выше порога в 250 мкг/ л, требующего госпитализации. По показаниям родителей, у детей в течение нескольких месяцев наблюдались такие симптомы, как тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Местное правительство сформировало оперативную группу для отслеживания источника загрязнения. Чиновники пока не раскрыли информацию об использованной пищевой добавке.

В Китае за последние десятилетия произошел ряд скандалов, связанных с отравлением детей. Самым крупным из них стал так называемый инцидент с меламиновым молоком, который произошел в 2008 году. Ряд производителей добавляли в молочную продукцию химическое вещество меламин, чтобы создать эффект повышенного содержания белка. По официальным данным, тогда пострадали более 300 тыс. детей, шесть умерли от почечной недостаточности.

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