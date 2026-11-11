Альбанезе: Австралия гордится лидерством в борьбе с изменением климата

Австралия гордится своим лидерством в борьбе с изменением климата и ведущими позициями в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая на саммите лидеров COP31.

"Это исторический момент для моей страны. Австралия гордится тем, что вместе с Турцией играет ведущую роль в мировых климатических переговорах на этой Конференции сторон ООН. Мы гордимся своим лидерством в борьбе с изменением климата. Гордимся тем, что занимаем ведущие позиции в возобновляемой энергетике, создавая экологически чистые отрасли, предприятия и рабочие места будущего. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, отстаивая интересы нашей тихоокеанской семьи", - сказал он.

По его словам, Австралия стремится отстаивать интересы народов Тихоокеанского региона, которые нуждаются в срочных мерах по борьбе с изменением климата.

При этом премьер-министр призвал международное сообщество объединить усилия для защиты малых островных государств, в том числе путем создания устойчивой инфраструктуры, школ, жилых домов и надежных систем водоснабжения.

"Перед нынешним и будущими поколениями мы несем серьезную ответственность за принятие мер. Это решающее десятилетие. Действовать необходимо сейчас", - подчеркнул он.

Альбанезе отметил, что COP31 должна стать площадкой, на которой международное сотрудничество принесет практические результаты, включая привлечение инвестиций в экологически чистую энергетику, ускорение электрификации, активизацию мер по защите океанов и расширение доступа к климатическому финансированию для наиболее нуждающихся стран.

"Мы должны обеспечить движение к будущему, в котором энергия будет экологически чистой, надежной и доступной, а наши экономики - сильными.(...).Мы должны сделать так, чтобы возможности, которые открывает борьба с изменением климата, были доступны тем, кто больше всего в них нуждается для адаптации и процветания. Наиболее уязвимым странам необходим капитал. Мы должны обеспечить им доступ к нему.(...).Я настоятельно прошу вас присоединиться к нашим усилиям, чтобы помочь тихоокеанским странам противостоять климатическому вызову, который создали явно не они", - заявил Альбанезе.