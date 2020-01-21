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В Китае назвали число зараженных новым коронавирусом

В Китае назвали число зараженных новым коронавирусом
​Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа в Китае продолжает увеличиваться и возросло до 291 человека

Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа в Китае продолжает увеличиваться и возросло до 291 человека, число погибших выросло до шести человек. 

Как передает Report со ссылкой ТАСС, такие данные распространил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его информации, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев - в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае. Еще в девяти регионах выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

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