В Китае назвали число зараженных новым коронавирусом

Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа в Китае продолжает увеличиваться и возросло до 291 человека, число погибших выросло до шести человек.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, такие данные распространил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его информации, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев - в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае. Еще в девяти регионах выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.