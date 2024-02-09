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В Китае наступил год Зеленого Деревянного Дракона

В Китае наступил год Зеленого Деревянного Дракона Новый год по лунному календарю наступил в Китае в ночь на 10 февраля. Зеленый Деревянный Дракон, зодиакальный знак этого года, пришел на смену Черному Водяному Кролику, передает Report.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 20:20
В Китае наступил год Зеленого Деревянного Дракона

Новый год по лунному календарю наступил в Китае в ночь на 10 февраля. Зеленый Деревянный Дракон, зодиакальный знак этого года, пришел на смену Черному Водяному Кролику, передает Report.

Атрибуты знака зодиака связаны с циклической системой китайского летоисчисления, в которой символу года соответствуют тот или иной первоэлемент (огонь, вода, дерево, металл и земля) и цвет (красный, черный, зеленый, белый и желтый). Цикл повторяется каждые 60 лет, последний раз Зеленый Деревянный Дракон нисходил в мир в 1964 году.

Новый год, или Праздник весны - Чуньцзе, китайцы обычно встречают в кругу семьи. Те, кто работают или учатся вдали от дома, приезжают на свою малую родину для воссоединения с родителями и родственниками.

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