В Китае нашли окаменевшее яйцо с зародышем динозавра

Ученые обнаружили на юге Китая хорошо сохранившееся окаменевшее яйцо хищного динозавра-овираптора, чей почти родившийся зародыш оказался похож по облику на эмбрионы современных птиц.

Ученые обнаружили на юге Китая хорошо сохранившееся окаменевшее яйцо хищного динозавра-овираптора, чей почти родившийся зародыш оказался похож по облику на эмбрионы современных птиц.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Бирмингемского университета со ссылкой на статью в журнале iScience .

"Окаменевшие эмбрионы динозавров относятся к числу самых редких окаменелостей, причем почти все из них были найдены в сильно фрагментированной форме. По этой причине мы были очень рады открытию "Маленького Инляна", чьи останки сохранились в первозданном виде. Их изучение заметно расширило наши представления о жизненном цикле динозавров", - заявила научный сотрудник Бирмингемского университета (Великобритания) Ма Вайсун, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

До начала текущего столетия палеонтологам были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние два десятка лет ситуация кардинально поменялась. В частности, исследователи открыли несколько крупных "кладбищ яиц" на севере Китая и в Монголии, в пустыне Гоби, а также десятки яиц самых больших динозавров планеты в Южной Америке.

Их изучение показало, что многие динозавры были теплокровными существами, которые строили гнезда и умели высиживать яйца примерно таким же образом, как это делают птицы, их современные родственники. Ма Вайсун и ее коллегам удалось открыть массу других сходств между динозаврами и птицами в этом отношении благодаря находке, которая была сделана шахтерами горнодобывающей компании YingliangGroup в начале текущего столетия на юге Китая.