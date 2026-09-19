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    В Китае начали расследование в отношении подразделений Meituan и Alibaba

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 09:25
    В Китае начали расследование в отношении подразделений Meituan и Alibaba

    Власти Китая начали расследование в отношении подразделений Meituan и Alibaba, а также компаний Tongcheng и Tujia по подозрению в нарушении законодательства о недобросовестной конкуренции.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая CCTV.

    Расследование в отношении принадлежащей Meituan компании Beijing Sankuai Information Technology проводит пекинское управление Государственной администрации по регулированию рынка Китая.

    По данным CCTV, после предварительной проверки регулятор также начал расследования в отношении подразделения Alibaba - Hangzhou Taomei Aviation Services, а также компаний Tongcheng Network Technology и Tujia Online Information Technology (Tianjin).

    Tongcheng и Tujia сообщили в своих официальных аккаунтах в WeChat, что продолжают работать в обычном режиме и сотрудничают с властями. Meituan также заявила о готовности содействовать расследованию. Аналогичное заявление распространила Hangzhou Taomei.

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