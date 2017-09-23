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    В Китае на заводе фейерверков прогремел взрыв, погибли 7 человек

    Местные власти распорядились остановить работу предприятия в пятницу утром из-за выявленных в ходе проверок проблем с системой безопасности

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в восточной китайской провинции Цзянси, в результате чего погибли семь человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в пятницу в 21.45 по местному времени в уезде Шанли близ города Пинсян.

    Местные власти распорядились остановить работу предприятия в пятницу утром из-за выявленных в ходе проверок проблем с системой безопасности. Предприятие должно было полностью остановить производство до момента полного исправления выявленных нарушений и рисков.

    Однако уже вечером того же дня сотрудники опечатанного завода в нарушение предписаний возобновили работу, тогда же и произошел взрыв. Пока не сообщается, сколько человек находилось на заводе в момент взрыва.

    В настоящий момент правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, на месте все еще работают экстренные службы.

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