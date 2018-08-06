В Китае мужчина попытался покинуть самолёт через аварийный выход

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Пассажир самолёта Hainan Airlines устал ждать взлёта самолёта после его экстренной посадки и решил попытаться выйти через аварийный выход.

Как передает Report, об инциденте стало известно из китайской социальной сети Weibo.

Самолёт, выполнявший рейс HU7056, был вынужден экстренно сесть в Чэнду, провинция Сычуань, из-за погодных условий. Произошло это в два часа ночи. Спустя четыре часа воздушное судно всё ещё оставалось на взлётно-посадочной полосе аэропорта Чэнду, а пассажиры не знали, сколько им ещё предстоит ждать вылета.

В конечном итоге один из пассажиров, сидевших ближе всего к аварийному выходу, устал ждать и попытался покинуть самолёт через него, но ему помешал экипаж корабля. За осознанное нарушение норм безопасности его заключили под стражу на десять суток.

К слову, самолёт так и не вылетел из Чэнду, а авиакомпания взяла на себя все расходы, разместила людей в гостинице и приобрела им билеты на скоростные поезда до пункта назначения.