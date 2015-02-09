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    В Китае казнен миллиардер

    Лю Хань входил в список 500 богатейших граждан Китая

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Китайский магнат-горнодобытчик Лю Хань был казнен по обвинению в нескольких убийствах. Как сообщает Report со ссылкой на South China Morning Post, вместе с ним были расстреляны его младший брат Лю Вэй и еще трое его сообщников.

    Всего Лю Хань был осужден по 13 пунктам, в том числе убийства, организация нелегальных казино, организация преступного сообщества, незаконная продажа огнестрельного оружия. 

    В 1997 году он основал компанию Hanlong Group, ставшую самым крупным частным предприятием в провинции Сычуань. Интересы компании простирались в самых разных сферах, от энергетики до недвижимости.

    Лю Хань входил в список 500 богатейших граждан Китая.

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