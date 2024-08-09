В Китае из крематориев украли более 4 тыс. тел для изготовления протезов

Преступная сеть в Китае похитила из крематориев более 4 тыс. трупов для изготовления протезов.

Преступная сеть в Китае похитила из крематориев более 4 тыс. трупов для изготовления протезов.

Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.

Полиция города Тайюань расследует дело о воровстве и перепродаже трупов. Сообщается, что компания Shanxi Aorui Biomaterials подозревается в незаконной покупке трупов и частей тела в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и использовании их для производства костных трансплантатов.

Компания заработала 380 млн юаней (около 53 млн долларов) в основном за счет выручки от продажи костей для производства зубных трансплантатов.

Всего, как уточняется, в ходе расследования полиция изъяла более 18 тонн костей и более 34 тыс. полуфабрикатов и готовых изделий. Гендиректор компании Shanxi Aorui Biomaterials признался, что было похищено более 4 тыс. человеческих тел из крематориев в провинциях Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, а также в городе Чунцине.

Полиция также расследует информацию о том, что центр по изучению печени при больнице университета Циндао в провинции Шаньдун незаконно продавал трупы соответствующей компании.

Всего, как пишет газета, в ходе расследования дела были задержаны 75 подозреваемых.