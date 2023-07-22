О нас

В Китае эвакуировали 2,4 тыс. человек из-за наводнений

В Китае эвакуировали 2,4 тыс. человек из-за наводнений Власти за последние сутки эвакуировали порядка 2,4 тыс. человек в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями.
Другие страны
22 июля 2023 г. 21:51
В Китае эвакуировали 2,4 тыс. человек из-за наводнений

Власти за последние сутки эвакуировали порядка 2,4 тыс. человек в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, в некоторых районах провинции выпало рекордное количество осадков. Мощные ливни, как отмечается, могут сопровождаться грозами, градом и сильными порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий компетентные органы отдельных территориальных единиц объявили высокий (красный) и повышенный (оранжевый) уровень опасности. В связи с угрозой подтопления приостановили работу 116 рудников. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в нескольких городах Ляонина пройдут сильные дожди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çində daşqınlar səbəbindən 2 mindən çox insan təxliyə edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi