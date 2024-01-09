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В Китае экс-чиновника обвиняют в многомиллиардной растрате госсредств

В Китае экс-чиновника обвиняют в многомиллиардной растрате госсредств Китайские власти обвинили экс-чиновника Ли Цзайюна в растрате более 150 млрд юаней (21 млрд долларов) на различные "Проекты тщеславия". Речь идет о 23 строительных проектах, 16 из которых внесены в список неэффективных или простаивающих.
Другие страны
9 января 2024 г. 14:35
В Китае экс-чиновника обвиняют в многомиллиардной растрате госсредств

Китайские власти обвинили экс-чиновника Ли Цзайюна в растрате более 150 млрд юаней (21 млрд долларов) на различные "Проекты тщеславия". Речь идет о 23 строительных проектах, 16 из которых внесены в список неэффективных или простаивающих.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документальный фильм местной гостелекомпании China Central Television.

Ли Цзайюн на посту главы города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу в период с 2013 по 2017 годы за счет госсредств реализовал инфраструктурные проекты. В список неэффективных проектов вошел горнолыжный курорт - в комплекте с канатной дорогой, объявленной самой длинной в Азии, - на строительство которого город занял более 3 млрд юаней. В Люпаньшуе уже созданы два других горнолыжных курорта, где снег выпадает менее двух месяцев в году.

Китайские власти неоднократно обещали сократить задолженность местных органов власти, поскольку провинции с трудом выплачивают долги, накопленные за счет "безрассудных трат" на инфраструктурные проекты.

Отметим, что в Китае в рамках борьбы с коррупцией произошла череда арестов, в частности, 8 января бывший помощник гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун был арестован по подозрению во взяточничестве. До этого бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая за коррупцию.

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Версия на английском языке Chinese city official spent $21B on ‘vanity projects’

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