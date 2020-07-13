В Китае экономический ущерб от наводнений превысил $11,7 млрд

Экономические потери от наводнений в Китае, вызванных начавшимися в конце июня проливными дождями, превысили 82,23 млрд юаней (порядка 11,76 млрд долларов США).

Экономические потери от наводнений в Китае, вызванных начавшимися в конце июня проливными дождями, превысили 82,23 млрд юаней (порядка 11,76 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно сообщению Центрального телевидения Китая, более 140 человек погибли, почти 38 млн пострадали.

"По состоянию на 12:00 (08:00 бакинское время) 12 июля в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали свыше 37,89 млн человек, 141 погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб превысил 82,23 млрд юаней (11,76 млрд долларов США)", - сообщает ТВ.

По данным китайских властей, более 28 тыс. домов было разрушено. Почти 1,3 млн человек нуждаются в экстренной помощи, отмечается в репортаже.

В воскресенье Штаб по контролю за наводнениями и засухами КНР повысил уровень реагирования на угрозу наводнений с третьего до второго (из четырех).

Как передает ТВ, из-за непрекращающихся ливней с 4 июля уровень воды в 212 реках КНР превысил критическую отметку, а в 19 из них был установлен исторический максимум.