В Китае число жертв коронавируса превысило 2 тысячи - ОБНОВЛЕНО

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 74,1 тысячи человек, из них 2 004 человека скончались, 14,3 тысячи излечились и выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 74 185 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 805 человек (11 977 человек находятся в тяжелом состоянии), 14 376 человека выписаны из больниц и 2 004 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1 749 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 136 летальных исходов (из них 132 - в провинции Хубэй), выписались 1 824 выздоровевших пациента.

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Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 61,6 тыс. человек, из них умерли 1 921, выздоровели 9 128 жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Во вторник утром власти проинформировали о более чем 59,9 тыс. заболевших, 1 789 жертвах и 7 862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 3,3 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Еще в четырех городах региона показатель превышает 1 тыс.

Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.