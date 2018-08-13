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    В Китае число пострадавших от землетрясения возросло до 18

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших от землетрясения в китайской юго-западной провинции Юньнань увеличилось до 18 человек, их состояние оценивается как стабильное. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Тунхай города Юйси в провинции Юньнань. Эпицентр залегал на глубине семи километров. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды.

    По данным властей, в зоне бедствия оказались 48 тысяч человек, 18 человек пострадали, в настоящий момент их состояние оценивается как стабильное. Стихия нанесла ущерб более 6 тысяч домов.

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