В Китае число пострадавших от землетрясения возросло до 18

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших от землетрясения в китайской юго-западной провинции Юньнань увеличилось до 18 человек, их состояние оценивается как стабильное.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Тунхай города Юйси в провинции Юньнань. Эпицентр залегал на глубине семи километров. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды.

По данным властей, в зоне бедствия оказались 48 тысяч человек, 18 человек пострадали, в настоящий момент их состояние оценивается как стабильное. Стихия нанесла ущерб более 6 тысяч домов.