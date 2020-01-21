​В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса

Четвертый человек умер от нового типа коронавируса, вспыхнувшего в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Ухани.

"По состоянию на полночь 19 января, в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли", - говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что умерший - 89-летний мужчина, симптомы болезни начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с серьезным затрудненным дыханием, а 19 января в 23.39 скончался, несмотря на усилия врачей.

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 - в тяжелом.