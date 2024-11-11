В Китае автомобиль врезался в толпу людей

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в китайском городе Чжухай в южной провинции Гуандун, пострадали десятки человек.
Как передает Report, об этом сообщила гонконгская газета "Синдао жибао".
"11 ноября около 19:48 по местному времени (15:48 по Баку) автомобиль сбил многочисленных пешеходов у спортивного центра в районе Сянчжоу города Чжухай, а затем скрылся", - говорится в заявлении.
Пострадавшие были госпитализированы, данных о погибших из официальных источников пока не поступало.
Отмечается, что сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, им удалось задержать 62-летнего водителя по фамилии Фань, он находится под стражей.
Полиция ведет расследование, выясняются мотивы действий преступника.