В Китае арестован водитель, устроивший смертельное ДТП 19 лет назад

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Шанхае сотрудники правоохранительных органов арестовали водителя грузовика, ставшего 19 лет назад виновником ДТП со смертельным исходом.

Как передает Report, 12 ноября 1997 года водном из районов Шанхая водитель Чэнь Банцин на своем грузовике сбил женщину, ехавшую на велосипеде.

После случившегося водитель скрылся и уехал в свой родной город.

На протяжении всего этого времени сотрудники полиции занимались розыском мужчины, однако найти его не удавалось. В начале 2016 года полиция предприняла попытку отследить виновника аварии через интернет и при содействии полицейских из провинции Аньхой обнаружила местоположение Чэнь Банцина.

Сразу после задержания водитель заявил, что все эти годы его мучили ночные кошмары.

«Лучше бы я умер вместо нее, чем продолжил жить с нечистой совестью» ,— сказал Чэнь Банцин.

Сейчас мужчина ожидает обвинений по делу о смертельном ДТП. По китайским законам ему грозит до 10 лет тюремного заключения.