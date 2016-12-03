В Китае 21 человек погиб при взрыве в угольной шахте

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 21 человек погиб в Китае в результате взрыва на угольной шахте.

Как передает Report со ссылкой на bbc, об этом сообщило государственное информационное агентство Синьхуа.

Один шахтер считается пропавшим без вести. Сейчас спасатели пытаются его найти.

Взрыв произошел на шахте в городе Цитайхэ в провинции Хэйлунцзян.

Под завалами оказались 22 шахтера.

Спасательные работы осложняют обломки, блокирующие проход по узким туннелям.

СМИ сообщают, что у шахты не было лицензии. Началось расследование обстоятельств катастрофы.