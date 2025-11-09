В Китае 10-минутный полет на воздушном такси будет стоить около $8

Полет длительностью 10 минут на аэротакси в Шанхае (Китай - ред.) в будущем будет стоить 59 юаней (порядка $8,3).

Как передает Report со ссылкой на Шанхайское телевидение, такой план на 8-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) предложила компания Vertaxi.

Представленное ей транспортное средство представляет собой электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. В компании указали, что за 10 минут на аэротакси можно перелететь половину мегаполиса, например от транспортного узла Хунцяо на западе города до центрального делового района Луцзяцзуй. Для сравнения, та же дорога на машине займет порядка 40 минут.

По оценкам разработчика, сначала тарифы будут немного выше, чем у обычных такси, но они резко снизятся, как только маршруты авиаперевозок расширятся. Цена полетов на короткие расстояния будет начинаться от 50 юаней ($7), для междугородних маршрутов - от 100 юаней ($14). Пятиместный салон аэротакси вмещает также пять стандартных чемоданов длиной порядка 50 см.