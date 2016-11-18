В Киргизии произошло землетрясение

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение силой в 4 балла зафиксировано в Нарынской области (север Киргизии).
Как передает Report, по предварительным данным Института сейсмологии, очаг подземных толчков располагается на территории Киргизии, на хребте Нарын-Тоо, в 50 км к юго-востоку от областного центра Нарныской области, города Нарын.
По данным, подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах области, в областном центре. В городе Нарын сила землетрясения составила 2,5 балла.
По предварительным данным жертв, пострадавших и разрушений нет.
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