​В Кыргызстане покончил с собой начальник СИЗО, из которого сбежали террористы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Бывший начальник следственного изолятора (СИЗО) №50 Киргизии, из которого ранее совершила побег группа приговоренных к высшей мере наказания террористов, совершил самоубийство.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба государственной службы исполнения наказаний республики.

Тело совершившего самоубийство офицера было обнаружено дежурным медсанчасти. Иманкул Тильтаев был задержан и взят под стражу 11 ноября. Ему были предъявлены обвинения в халатности, которая привела к массовому побегу заключенных.

От должности начальника СИЗО-50 Тильтаев был освобожден сразу после бегства из этого учреждения в ночь с 11 на 12 октября группы особо опасных преступников, которые при этом жестоко убили четырех охранников. Почти все 9 беглецов ранее были приговорены судом к высшей мере наказания - пожизненному заключения за терроризм и экстремизм. Шестерых из них впоследствии удалось задержать, трое были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов, поскольку пытались оказать вооруженное сопротивление.