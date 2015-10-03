​В Киргизии объявлен "день тишины" перед выборами

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сутки остались до парламентских выборов в Киргизии. В субботу в стране отмечается "день тишины", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Серьезных нарушений правил проведения предвыборной агитации пока не зафиксировано", - цитирует агентство главу информационного отдела Центризбиркома Азиза Джабиева.

Голосование 4 октября будет иметь особое значение для президента Алмазбека Атамбаева, недавно завершившего процесс присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), говорят эксперты.

От расклада в парламенте нового созыва напрямую зависят итоги президентских выборов через два года, когда будет решаться принципиальный вопрос: сумеет ли Атамбаев привести к власти своего преемника.

За 120 парламентских мест в воскресенье посоревнуются 14 партий - столько осталось от первоначальных 34, подавших заявки на участие.

Киргизия будет использовать дактилоскопическую идентификацию избирателей, а также автоматизированный электронный подсчет бюллетеней на каждом избирательном участке. Впервые в регионе будет применяться биометрическая система голосования.