В Киеве состоялась акция против геноцида мусульманского населения в Мьянме

Киев. 5 сентября. REPORT.AZ/ В понедельник у здания МИД состоялась акция-обращение, участники которой выразили поддержку жертвам геноцида мусульманского населения рохинья в Мьянме.

Как сообщает украинское бюро Report, десятки людей собрались с плакатами и листовками "Нет геноциду мусульман" у здания МИД.

Они скандировали "Нет геноциду". Участники акции призывали Министра иностранных дел Украины и Полномочного Представителя Украины в ООН, а также мировое сообщество принять действенные меры для прекращения бойни гражданского населения.

"Надо чтобы мировое сообщество обратило внимание на события в Бирме и чтобы мировое сообщество приняло меры для прекращения геноцида по национальному и религиозному признаку. Украина должна выразить свою позицию. Наша страна сегодня ждет от мирового сообщества чтобы они выразили позицию по оккупации Крыма, по войне на Донбассе, но в то же время мы должны реагировать на проблемы в других странах. Нельзя дистанцироваться от этого. Мир стал очень тесным и глобальным, и все мировое сообщество должно реагировать на такие события», - заявил в комментарии Report муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов.

На акцию пришли народные артисты Украины, общественные активисты, лидеры мусульманских религиозных организаций, лидеры кавказских диаспор, киевляне.