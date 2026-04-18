Число погибших при стрельбе в Киеве возросло до шести, ранены 15 человек - ОБНОВЛЕНО-3

Число погибших в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева увеличилось до шести человек.

Как передает Report, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

"В больнице умер один из 10 госпитализированных ранее пострадавших в ходе стрельбы. Это женщина лет 30-ти. Ее личность устанавливается", - написал он.

Отмечается, что всего пострадали 15 человек, шестерым из них была оказана помощь на месте происшествия.

19:41

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате сегодняшней стрельбы в Киеве.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате инцидента погибли пять человек, 10 пострадали и находятся в больнице.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по людям. Четверых заложников удалось спасти. Все обстоятельства выясняются. На данный момент известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.

В расследовании задействованы сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

19:20

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, ликвидирован в ходе спецоперации по его задержанию.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что преступником оказался Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения.

По словам министра, преступник был ликвидирован в ходе штурма супермакета, в котором стрелок забаррикадировался вместе с заложниками.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли два человека, 10 были госпитализированы с различными ранениями.

19:01

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, в результате инцидента несколько человек погибли и пострадали.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко соообщил в телеграм-канале, что продолжается спецоперация по задержанию устроившего стрельбу мужчины.

"Спецоперация по задержанию мужчины, который устроил стрельбу и в настоящее время находится в супермаркете, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших", - сообщил градоначальник.

По его словам, в числе раненых есть ребенок.