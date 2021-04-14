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В Киеве продлили жесткий карантин

В Киеве продлили жесткий карантин Жесткий карантин в Киеве продлен еще на две недели из-за тяжелой ситуации с пандемией
Другие страны
14 апреля 2021 г. 14:19
В Киеве продлили жесткий карантин

Жесткий карантин в Киеве продлен еще на две недели из-за тяжелой ситуации с пандемией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Поскольку эпидемическая ситуация существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по ЧС города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля", - сказал он.

За минувшие сутки в столице выявлены 1 457 новых случаев инфицирования, 47 человек умерли от последствий заражения. Киев является лидером по числу заболевших среди всех регионов Украины.

Как заявил Кличко, почти 71% коек в профильных коммунальных медучреждениях города заняты пациентами с коронавирусом, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

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Версия на английском языке Kyiv extending tough quarantine measures
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə sərt karantin rejimi uzadıldı

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