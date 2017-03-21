В Киеве посольства восьми стран отпраздновали Новруз

Киев. 21 марта. REPORT.AZ/ В Колонном зале Киевской городской государственной администрации прошло празднование Новруз.

Как передает украинское бюро Report, оно состоялось по инициативе посольств восьми стран: Азербайджанской Республики, Республики Ирак, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики и Республики Узбекистан.

Праздничный концерт открыл детский фольклорный ансамбль ZERNYATKO. От каждого посольства был представлен танцевальний или вокальный номер. От Посольства Азербайджанской Республики выступил ансамбль «Кавказ» с танцем «Игидляр».

Также состоялась выставка народного творчества, история проведения праздника Новруз в каждой из стран. Состоялась дегустация блюд национальных кухонь, в частности те блюда и сладости, которые готовят на Новруз.

«Проведение празднования Новруз совместно Посольствами стран, в которых его отмечают – уже многолетняя традиция в Киеве. Мы рады сегодня рассказать украинской общественности о наших традициях, истории праздника Новруз, представить наши танцы, песни, а также угостить сладостями, которые готовят на этот празник в Азербайджане. Сегодняшнее событие – своего рода мультикультурный диалог, впоследствии которого украинская общественность узнала больше о наших традициях и культуре», - рассказали Report в пресс-службе Посольства Азербайджанской Республики.

На открытии присутствовали послы, представители посольств-организаторов праздника. Событие посетили народные депутаты, депутаты Киевсовета, представители министерств, ведомств, общественные деятели, артисты и все желающие.