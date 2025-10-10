В Киеве после российских ударов возникли перебои со светом

В нескольких районах столицы Украины Киева нарушено электроснабжение.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Согласно информации, российская сторона выпустила по украинской столице несколько баллистических ракет и беспилотники. До этого о возможных отключениях сообщал мэр города Виталий Кличко.

"В столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию", - написал он.

Позднее мэр уточнил, что в Киеве в результате комбинированных ударов пострадали пять человек. "Сейчас пятеро пострадавших в столице. Одну женщину медики госпитализировали, всем остальным оказали помощь на месте", - написал Кличко.