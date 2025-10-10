В Киеве после российских ударов возникли перебои со светом
- 10 октября, 2025
- 04:23
В нескольких районах столицы Украины Киева нарушено электроснабжение.
Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Согласно информации, российская сторона выпустила по украинской столице несколько баллистических ракет и беспилотники. До этого о возможных отключениях сообщал мэр города Виталий Кличко.
"В столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию", - написал он.
Позднее мэр уточнил, что в Киеве в результате комбинированных ударов пострадали пять человек. "Сейчас пятеро пострадавших в столице. Одну женщину медики госпитализировали, всем остальным оказали помощь на месте", - написал Кличко.
