Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Киеве после российских ударов возникли перебои со светом

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 04:23
    В Киеве после российских ударов возникли перебои со светом

    В нескольких районах столицы Украины Киева нарушено электроснабжение.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

    Согласно информации, российская сторона выпустила по украинской столице несколько баллистических ракет и беспилотники. До этого о возможных отключениях сообщал мэр города Виталий Кличко.

    "В столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию", - написал он.

    Позднее мэр уточнил, что в Киеве в результате комбинированных ударов пострадали пять человек. "Сейчас пятеро пострадавших в столице. Одну женщину медики госпитализировали, всем остальным оказали помощь на месте", - написал Кличко.

    Украина Киев перебои с электричеством российско-украинская война
    Rusiya Kiyevə zərbə endirib, yaralananlar var

    Последние новости

    04:39

    CNN: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    04:23

    В Киеве после российских ударов возникли перебои со светом

    Другие страны
    03:55

    Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС

    Другие страны
    03:41

    В Белом доме прокомментировали новость об отправке военных США на Ближний Восток

    Другие страны
    03:09

    Национал-социалистический фронт канаков выразил Франции протест в ООН

    Другие страны
    02:14

    Орбан заявил о "бунте" в Европе на фоне предлагаемого миграционного пакта

    Другие страны
    01:43

    NZZ: Макрон исчерпал себя как политик, ему пора покинуть свой пост

    Другие страны
    01:07

    ЧМ-2026: В еврозоне проведены очередные восемь матчей отборочного цикла

    Футбол
    00:49

    На сессии Генассамблеи ООН рассказали о прогрессе Азербайджана в достижении ЦУР

    Внешняя политика
    Лента новостей