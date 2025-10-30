Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Киеве обесточены несколько районов из-за перепадов напряжения

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 01:38
    В Киеве обесточены несколько районов из-за перепадов напряжения

    Отдельные районы Киева остались без света и тепла из-за сильных перепадов напряжения в сети.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство УНИАН.

    По его данным, аварийное отключение подачи электроэнергии должно было прекратиться после 22:00 (00:00 четверга по бакинскому времени).

    Во вторник компания "Укрэнерго" анонсировала ограничения энергопотребления в среду в ряде областей Украины. График почасовых отключений действовал с 08:00 до 22:00 по местному времени, а ограничения мощности промышленных потребителей - с 07:00 до 22:00.

    Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в ряде регионов Украины и Киеве 10 октября. Власти заявили о повреждении энергетических сетей и коммунальных систем. Министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении объектов энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключения.

    Киев перебои с электричеством блэкаут

    Последние новости

    02:07

    Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

    Другие страны
    01:51

    "Ливерпуль" дома разгромно проиграл "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги

    Футбол
    01:38

    В Киеве обесточены несколько районов из-за перепадов напряжения

    Другие страны
    01:22

    ВОЗ: Из-за глобального потепления каждую минуту погибает один человек

    Экология
    00:56
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма "Гиркан"

    Kультурная политика
    00:40

    Экзитпол: Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах

    Другие страны
    00:19

    СМИ: Создание системы ПРО Golden Dome может занять 10-20 лет

    Другие страны
    00:01

    "Араз-Нахчыван" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Командные
    23:54

    В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале

    Происшествия
    Лента новостей