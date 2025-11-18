Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Киеве начаты работы по защите азербайджанских памятников от воздушных угроз

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 15:35
    В Киеве начаты работы по защите азербайджанских памятников от воздушных угроз

    В Киеве начаты специальные меры по защите памятников, связанных с Азербайджаном, от возможных воздушных ударов.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, после недавнего авиаудара по посольству Азербайджана в Украине эти меры были значительно усилены.

    Памятники планируется укрепить специальными барьерами и защитными конструкциями.

    Kiyevdə Azərbaycana aid heykəllərin hava hücumundan qorunması üçün tədbirlərə başlanılıb
    Kyiv begins protective measures for Azerbaijani monuments amid air threats

