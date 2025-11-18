В Киеве начаты работы по защите азербайджанских памятников от воздушных угроз
- 18 ноября, 2025
- 15:35
В Киеве начаты специальные меры по защите памятников, связанных с Азербайджаном, от возможных воздушных ударов.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, после недавнего авиаудара по посольству Азербайджана в Украине эти меры были значительно усилены.
Памятники планируется укрепить специальными барьерами и защитными конструкциями.
