    Kiyevdə Azərbaycana aid heykəllərin hava hücumundan qorunması üçün tədbirlərə başlanılıb

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 14:56
    Kiyevdə Azərbaycana aid heykəllərin hava hücumundan qorunması üçün tədbirlərə başlanılıb

    Kiyevdə Azərbaycana aid heykəllərin hava hücumundan qorunması üçün xüsusi tədbirlərə başlanılıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu işlər xüsusilə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə edilən hava zərbəsindən sonra intensivləşib.

    Heykəllər baryerlər və qoruyucu çəpərlərlə mühafizə olunacaq.

    Ukrayna Kiyev Azərbaycan Rusiya-Ukrayna müharibəsi heykəllər
    В Киеве начаты работы по защите азербайджанских памятников от воздушных угроз
    Kyiv begins protective measures for Azerbaijani monuments amid air threats

