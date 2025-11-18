Kiyevdə Azərbaycana aid heykəllərin hava hücumundan qorunması üçün tədbirlərə başlanılıb
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 14:56
Kiyevdə Azərbaycana aid heykəllərin hava hücumundan qorunması üçün xüsusi tədbirlərə başlanılıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu işlər xüsusilə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə edilən hava zərbəsindən sonra intensivləşib.
Heykəllər baryerlər və qoruyucu çəpərlərlə mühafizə olunacaq.
