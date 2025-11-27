В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

В Киеве начался первый Санкционный саммит при участии представителей 21 государства, включая США, Великобританию и страны Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На церемонии открытия посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что российская сторона "понимает не дипломатию, а только силу", и одним из наиболее эффективных инструментов влияния остаются санкции.

Советник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам, что в течение двух дней участники саммита проанализируют эффективность уже введенных мер и рассмотрят возможность ужесточения давления на РФ в ключевых секторах - энергетике, финансах и против криптовалютных схем, которые, по его словам, Россия использует для обхода ограничений.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко указала на необходимость финансовых санкций. Она подчеркнула, что ежемесячный поток средств через криптовалютные и теневые схемы достигает миллиардов долларов, что требует выработки механизмов противодействия.

Специальный посланник ЕС по контролю за исполнением санкций Дэвид О`Салливан отметил, что 19 пакетов санкций ЕС, а также ограничения со стороны США, Великобритании, Канады и Японии "уже демонстрируют эффект и отражаются на российской экономике". По его словам, работа в этом направлении должна продолжаться.

Ожидается, что результатом саммита станет разработка дальнейшего плана по укреплению международной санкционной коалиции, а также формирование предложений к 20-му пакету санкций ЕС.