В Киев прибыла миссия МВФ
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 09:38
В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в Украине в течение следующей недели.
Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован.
"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано", - написал он в соцсетях утром 3 сентября.
По его словам, миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней.
Последние новости
09:45
Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррельЭнергетика
09:43
Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном КавказеВнешняя политика
09:38
В Киев прибыла миссия МВФДругие страны
09:35
Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 разаФинансы
09:27
Сегодня в трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабженииЭнергетика
09:23
Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20Другие страны
09:19
Фото
На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобильПроисшествия
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)Финансы
09:08