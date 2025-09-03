В Киев прибыла миссия МВФ

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 09:38
    В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в Украине в течение следующей недели.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован.

    "Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано", - написал он в соцсетях утром 3 сентября.

    По его словам, миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней.

