Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edib

    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:45
    Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə gedib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ukraynalı icraçı direktorun maüavini Vladislv Raşkovan bildirib.

    "Beynəlxalq Valyuta Fondunun heyəti ilə Kiyevə gəldik. İşə hazırıq. Bir çox görüşlər planlaşdırılıb", - o sosial şəbəkələrdə yazıb.

    V.Raşkovanın sözlərinə görə, missiya növbəti 7-8 gün ərzində Ukraynada işləyəcək.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Киев прибыла миссия МВФ
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    IMF mission arrives in Kyiv

