В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил прибыл во вторник с визитом в Киев.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

Глава ведомства отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.

"Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без электроэнергии и газа. Мое сегодняшнее послание в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку", – сообщил министр.