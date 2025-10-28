В Киев прибыл глава МИД Нидерландов
- 28 октября, 2025
- 12:13
Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил прибыл во вторник с визитом в Киев.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
Глава ведомства отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.
"Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без электроэнергии и газа. Мое сегодняшнее послание в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку", – сообщил министр.
