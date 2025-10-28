Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 12:13
    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил прибыл во вторник с визитом в Киев.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    Глава ведомства отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.

    "Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без электроэнергии и газа. Мое сегодняшнее послание в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку", – сообщил министр.

    Украина Нидерланды Давид ван Вил российско-украинская война
    XİN rəhbəri: Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilər

    Последние новости

    12:56

    Грузинские и армянские парламентарии обсудили мирный процесс в регионе

    В регионе
    12:54

    Гасымлы: InsurTech формирует качественно новый этап в экономических отношениях стран ОТГ

    Финансы
    12:52

    Кредитные союзы Азербайджана за 9 месяцев получили 0,1 млн манатов чистой прибыли

    Финансы
    12:46

    Лукашенко: За последнее время удалось выйти на развязки по некоторым конфликтам в мире

    В регионе
    12:46

    Эльмар Мирсалаев: Единая Insurtech-платформа тюркских стран усилит позиции региона

    Финансы
    12:44

    Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов

    Экология
    12:42

    Страховой рынок Азербайджана рос в среднем на 10% ежегодно последние пять лет

    Финансы
    12:29

    Зеленский: Украина планирует сформировать флот из 250 современных самолетов

    В регионе
    12:27

    В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

    Религия
    Лента новостей