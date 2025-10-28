XİN rəhbəri: Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilər
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 12:17
Niderlandın xarici işlər naziri David van Vil Kiyevə səfər edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
O qeyd edib ki, Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilər:
"Günahsız insanlar əziyyət çəkir. Qış yaxınlaşarkən evlər elektriksiz və qaz təhcizatı olmadan qalır. Ukrayna bizim maksimum dəstəyimizə güvənə bilər".
