İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    XİN rəhbəri: Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilər

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:17
    XİN rəhbəri: Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilər

    Niderlandın xarici işlər naziri David van Vil Kiyevə səfər edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilər:

    "Günahsız insanlar əziyyət çəkir. Qış yaxınlaşarkən evlər elektriksiz və qaz təhcizatı olmadan qalır. Ukrayna bizim maksimum dəstəyimizə güvənə bilər".

    Niderland Ukrayna
    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Son xəbərlər

    12:40

    Şəhid Abdulla Quliyevin qardaşı: Şuşa döyüşlərində könüllü iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:39

    Bərdədə baş verən yol qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:37
    Foto

    Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Lətif Şahhüseynov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının üçüncü dalğasının qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    12:32
    Foto

    ADA Universitetinin "Bank of Baku" ilə reallaşdırdığı "Mini-MBA" proqramı uğurla yekunlaşdı

    Maliyyə
    12:31

    Gürcüstan və Ermənistan parlament nümayəndələri regiondakı sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    12:23
    Foto

    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti