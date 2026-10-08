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    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 04:54
    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    В Кении зарегистрирован первый случай заражения вирусом Эбола, который закончился смертью пациента. При этом власти страны заявляют, что оснований говорить о вспышке заболевания нет.

    Как передает Report со ссылкой на Africanews, об этом сообщил министр здравоохранения Кении Эйден Дуале.

    "В Кении нет вспышки Эболы. У нас зарегистрирован отдельный случай заболевания, и мы можем проследить весь маршрут пациента", - подчеркнул министр.

    По его словам, заболевший прибыл в Кению из Демократической Республики Конго через Уганду. После прибытия в Найроби его госпитализировали, однако врачам не удалось спасти пациента.

    Власти установили 57 человек, контактировавших с зараженным. Десять из них находятся на карантине в больнице Национальной полицейской службы в Найроби под ежедневным медицинским наблюдением. Местонахождение остальных 47 человек устанавливается.

    Для приема пациентов с подозрением на Эболу подготовлены пять медицинских учреждений, включая Национальную больницу имени Кениаты и Найробийский госпиталь.

    Кроме того, в стране усилен санитарный контроль в аэропортах и на пограничных пунктах.

    Эйден Дуале Лихорадка Эбола Кения
    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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