В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

В Кении зарегистрирован первый случай заражения вирусом Эбола, который закончился смертью пациента. При этом власти страны заявляют, что оснований говорить о вспышке заболевания нет.

Как передает Report со ссылкой на Africanews, об этом сообщил министр здравоохранения Кении Эйден Дуале.

"В Кении нет вспышки Эболы. У нас зарегистрирован отдельный случай заболевания, и мы можем проследить весь маршрут пациента", - подчеркнул министр.

По его словам, заболевший прибыл в Кению из Демократической Республики Конго через Уганду. После прибытия в Найроби его госпитализировали, однако врачам не удалось спасти пациента.

Власти установили 57 человек, контактировавших с зараженным. Десять из них находятся на карантине в больнице Национальной полицейской службы в Найроби под ежедневным медицинским наблюдением. Местонахождение остальных 47 человек устанавливается.

Для приема пациентов с подозрением на Эболу подготовлены пять медицинских учреждений, включая Национальную больницу имени Кениаты и Найробийский госпиталь.

Кроме того, в стране усилен санитарный контроль в аэропортах и на пограничных пунктах.