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    В Кении застрелены три женщины, напавшие на полицейский участок

    Они ранили ножом сотрудника полиции и подожгли здание с помощью зажигательной бомбы

    Баку. 12 Сентября. REPORT.AZ/ Полиция Кении застрелила в воскресенье трех женщин, совершивших нападение на полицейский участок в прибрежном городе Момбаса.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    По его данным, три женщины в никабах проникли в полицейский участок, ранили ножом сотрудника полиции и подожгли здание с помощью зажигательной бомбы. "Пожар охватил полицейский участок. Полиция застрелила всех трех. Два офицера ранены и находятся в больнице. Предположительно, это террористическая атака", - цитирует агентство представителя полиции.

    На данный момент ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за атаку.

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